Baden-Baden - "Illuminate" steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Es ist bereits Schillers neuntes Nummer-eins-Werk, wodurch er mit Künstlern wie Deep Purple und Metallica gleichzieht. "Endless Summer Vacation" von Miley Cyrus folgt auf dem zweiten Platz. Truck Stop erreicht mit "50 Jahre" den dritten Rang. In den Single-Charts bleibt "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 zum siebten Mal in Folge auf Nummer eins, vor Miley Cyrus' "Flowers" und "Sie weiß" von Ayliva und Mero.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

