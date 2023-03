Er wirft dem russischen Präsidenten vor, verantwortlich für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu sein.Den Haag - Russlands Präsident soll wegen Krieges in der Ukraine zur Verantwortung gezogen werden: Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Er warf ihm am Freitag vor, verantwortlich für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu sein. Dazu zähle mutmasslich die rechtswidrige Deportation von Kindern aus den besetzten Gebieten in die Russische Föderation...

