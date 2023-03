Am Ende büsst der Leitindex der Eurozone 1,26 Prozent auf 4064,99 Punkte ein, womit er sein Wochenminus auf knapp 4 Prozent ausweitete.Paris / London - An Europas Börsen ist es am Freitag wegen der anhaltenden Verunsicherung über die Verfassung der Banken wieder deutlich bergab gegangen. Der EuroStoxx50 konnte nur in den ersten Handelsstunden an seine Vortagserholung anknüpfen. Am Ende büsste der Leitindex der Eurozone 1,26 Prozent auf 4064,99 Punkte ein, womit er sein Wochenminus auf knapp 4 Prozent ausweitete.

