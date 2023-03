Fritz Zurbrügg, bis vergangenes Jahr Vizepräsident der Nationalbank, wird Swisscom-Verwaltungsrat. Der Bundesrat hat ihn am Freitag zum Nachfolger von Renzo Simoni ernannt.Bern - Fritz Zurbrügg, bis vergangenes Jahr Vizepräsident der Nationalbank, wird Swisscom-Verwaltungsrat. Der Bundesrat hat ihn am Freitag zum Nachfolger von Renzo Simoni ernannt. Zurbrügg erfülle das Anforderungsprofil und sei aufgrund seiner beruflichen Erfahrung bestens darauf vorbereitet, die Interessen der öffentlichen Hand im Verwaltungsrat von Swisscom einzubringen, hiess es in der...

