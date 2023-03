Der SMI schliesst um 0,98 Prozent schwächer auf 10'613,55 Punkten. Im Tageshoch ganz zu Handelsbeginn hatte er noch etwa 180 Punkte höher notiert.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit klaren Verlusten beendet. Der SMI war zwar noch etwas höher in den Tag gestartet, rutschte dann aber schnell ab und verlor auch am Nachmittag weiter an Terrain. Grund für den Rückgang war laut Händlern vor allem die anhaltende Bankenkrise in den USA bzw. der Stress im internationalen Finanzsystem. Dies setzte die Finanztitel im...

