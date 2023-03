Am 05. März hatten wir auf diese Trading-Chance hingewiesen und in unserer Stellungnahme an die Abonnenten geschrieben: "Sibanye-Stillwater ISIN: ZAE000259701 ist der größte Goldproduzent Südafrikas und einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium. Nach einer langanhaltenden Rallye begann im März 2022 der Abstieg, rund 60 Prozent hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten an Wert verloren. Am Donnerstag hat die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...