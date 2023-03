Den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten wir am 26. Februar mitgeteilt: "Charttechnisch betrachtet befindet sich die Aktie seit Anfang Oktober in einer Aufwärtsbewegung und hat am Donnerstag zum ersten Mal seit langer Zeit die 200-Tage-Linie überwunden. Mit dem Kaufsignal im Rücken könnten nun Anschlusskäufe folgen. Das mögliche Trading-Ziel liegt beim marktengen Wert bei 28,00 Euro." Knapp 15 Prozent Aktiengewinn waren mit diesem Trading-Tipp ...

