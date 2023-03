Zürich - Die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch den Konkurrenten UBS wird offenbar größer. Die UBS habe angeboten, den angeschlagenen Rivalen für bis zu eine Milliarde US-Dollar zu übernehmen, berichtet die "Financial Times" am Sonntag.



Die Schweizer Behörden sollen demnach planen, die Gesetze des Landes zu ändern, um eine Aktionärsabstimmung über die Transaktion zu umgehen. Ziel sei es, einen möglichen Deal vor Montag abzuschließen. Eine entsprechende Vereinbarung könnte bereits am Sonntagabend unterzeichnet werden, schreibt die "Financial Times". Die Situation sei allerdings schnelllebig und es gebe keine Garantie dafür, dass die Bedingungen gleich blieben oder eine Einigung erzielt werde, so die Zeitung.



Zudem wäre eine Übernahme wohl an zahlreiche Bedingungen geknüpft.

