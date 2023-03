Die Zukunft der Credit Suisse ist entschieden. Die schwer angeschlagene Grossbank wird von der UBS übernommen, wie der Bundesrat mitteilte.Zürich - Die Zukunft der Credit Suisse ist entschieden. Die schwer angeschlagene Grossbank wird von der UBS übernommen, wie der Bundesrat mitteilte. Die SNB unterstütze die Übernahme mit einer Liquiditätshilfe von 100 Milliarden Franken an beide Banken. Das gaben der Schweizer Bundesrat sowie Vertreter der beiden Institute und der Aufsichtsbehörden am Sonntagabend an einer Medienkonferenz bekannt.

