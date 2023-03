Die Schweiz importiert Gemüse aus dem Vereinigten Königreich. Obwohl der Anteil verschwindend klein ist, landet trotz Krise in Grossbritannien nach wie vor Gemüse von der Insel, nach Angaben der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid, in den Schweizer Läden. Bildquelle: Shutterstock.com Zuletzt las man oft von leeren Gemüseregalen in britischen Supermärkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...