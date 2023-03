Die Import von Frischobst und -gemüse in die USA hat in dem vergangenen Jahr weiter zugenommen. Insgesamt wurden 22,1 Millionen Tonnen importiert. Das waren 3 % mehr als in dem Jahr 2021. Auch in den Jahren zuvor nahmen die Importe allmählich zu. Dies berichtet Fruit and Vegetable Facts von Jan Kees Boon. Bildquelle: Shutterstock.com Obwohl die USA weit von Europa entfernt sind, sind...

