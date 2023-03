Die Lage am Speisekartoffelmarkt in Mecklenburg - Vorpommern bleibt nahezu unverändert. Die Erzeugerpreise für Speiseware sind nach wie vor stabil. Es sind weiterhin ausreichend Knollen in guter Qualität aus heimischem Anbau verfügbar. In der Direktvermarktung ab Hof fehlen inzwischen zum Teil die mehlig kochenden Sorten im Sortiment. Bildquelle: Shutterstock.com Dies geht...

