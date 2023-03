Martin Neff, seit 2013 Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, tritt im Verlauf des dritten Quartals 2023 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird per 1. Juli 2023 Fredy Hasenmaile.St.Gallen - Martin Neff, seit 2013 Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, tritt im Verlauf des dritten Quartals 2023 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird per 1. Juli 2023 Fredy Hasenmaile. Derzeit ist Hasenmaile Head of Real Estate Economics und Managing Director bei der Credit Suisse. Als solcher verantwortet er seit 2006 das Immobilienresearch der Bank und verfügt über fundierte Kenntnisse des...

Den vollständigen Artikel lesen ...