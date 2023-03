Lanxess-Aktien ISIN: DE0005470405 waren in der vergangenen Handelswoche mit über 16 Prozent minus der größte Verlierer im MDAX und befinden sich seit dem letzten Hoch bei 47,83 Euro am 03. Februar in einem zuletzt sehr steil verlaufenden Abwärtstrend. Der Kurs ist im Bereich der Unterstützung angekommen und wenn die Unterstützung hält, wäre ein kurzer Long-Trade möglich, den man mit einem starken Hebel nutzen kann. Zuletzt gab es 6 x kaufen in Folge ...

