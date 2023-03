EY kündigt die Übernahme von Klingler Consultants sowie die Erweiterung des eigenen Dienstleistungsangebots im Bereich Vergütungs- und Performancemanagement in der Schweiz an.Zürich - EY kündigt die Übernahme von Klingler Consultants sowie die Erweiterung des eigenen Dienstleistungsangebots im Bereich Vergütungs- und Performancemanagement in der Schweiz an. Die Themen Vergütung und Zusatzleistungen sind wichtige Wachstumsbereiche. Mit der Integration eines der Marktführer in der Schweiz stärkt die EY-Organisation ihre Position und baut ihr Dienstleistungsangebot und...

