Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie errichten die Wieland Werke im Westen der Stadt Erbach eine 24 Hektar große Photovoltaik-Freiflächenanlage. Die Wieland Werke AG, Hersteller von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen, will in die eigene Stromerzeugung einsteigen. Dafür will Wieland rund zehn Kilometer vom Hauptsitz im Ulmer Donautal entfernt eine Photovoltaik-Freiflächenanlage bauen. Die dafür vorgesehene, 24 Hektar große Fläche liegt im Bereich der Stadt Erbach."Eigenstromerzeugung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...