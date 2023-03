Photon Energy hat eine Finanzierung mit der Raiffeisen Bank International für acht PV-Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 31,5 MW in Rumänien abgeschlossen. Photon Energy N.V. hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine regresslose Projektrefinanzierung in Höhe von 21,9 Millionen Euro mit der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) für sein Portfolio von Photovoltaik-Kraftwerken in Rumänien mit einer installierten Gesamtleistung von 31,5 MW abgeschlossen hat. Die Unterzeichnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...