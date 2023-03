Bei Greenakku gibt es nun Steckersolaranlagen mit Batteriespeicher als Komplettpaket. Tagsüber produzierter Solarstrom lässt sich damit in einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie speichern, um ihn dann später am Tag oder am nächsten Morgen zu verbrauchen. Der Online-Händler Greenakku bietet nun mit zwei neuen selfPV-Komplettpaketen eine Lösung an die eine Zwischenspeicherung des Solarertrags ermöglicht. Denn mit den neuen Balkon-Solarpaketen lässt sich der tagsüber gewonnene Strom in einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie ...

