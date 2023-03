Gegenüber dem Franken hat sich der Euro nach einer Schwäche im frühen Geschäft gefangen und im Verlauf über die Schwelle von 0,99 Franken auf 0,9921 Franken geschwungen.Frankfurt - Die Devisenmärkte haben am Montag mit leicht anziehenden Kursen auf die Übernahme der Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS reagiert. Im Gegenzug hat der Franken leicht an Terrain eingebüsst. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0700 US-Dollar. Das ist etwas mehr als noch am Morgen. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro nach einer Schwäche im frühen Geschäft...

