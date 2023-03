Anleger fragen sich, ob die Inflation weiter zurückfällt. Wird die Konjunktur bald wieder an Fahrt gewinnen? Sind Aktien oder Obligationen zu bevorzugen?Zürich - Anleger fragen sich, ob die Inflation weiter zurückfällt. Wird die Konjunktur bald wieder an Fahrt gewinnen? Sind Aktien oder Obligationen zu bevorzugen? Wie soll ich als Anleger mich am besten positionieren? Silvano Grimaldi, CEO der unabhängigen Vermögensverwaltung Grimaldi & Partners AG, gibt Ihnen Antwort auf diese Fragen. Die Inflation bleibt hartnäckig, aber sie ist mit kleinen...

Den vollständigen Artikel lesen ...