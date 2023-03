Die Solarwirtschaft nimmt eine bedeutsame Schlüsselrolle in der Energiewende ein. Doch diese gelingt nur, wenn die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität intelligent miteinander verknüpft werden. Im Juni findet in München das Mega-Event der Branche statt. Die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft Intersolar Europe 2023 findet im Rahmen von The smarter E Europe statt: In 16 Messehallen auf mehr als 176.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden mehr als 85.000 Besucher erwartet, die vom ...

