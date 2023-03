Der SMI, der zunächst bis auf das neue Jahrestief auf 10'396 Punkte gefallen ist, drehte kurz nach dem Mittag ins Plus und notiert gegen 15 Uhr 0,23 Prozent höher auf 10'637,81 Zählern.Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat am Tag 1 nach der Übernahme der CS durch die UBS die Verluste nach einem schwachen Start kontinuierlich abgebaut und ins Plus gedreht. Auch die anderen wichtigen europäischen Indizes wie DAX, CAC 40 oder FTSE haben den morgendlichen Einbruch überwunden und tendieren nun allesamt im positiven Bereich. Inzwischen hat auch die Wall Street eröffnet.

