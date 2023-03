Nach Angaben der EastFruit-Analysten bleiben die Preise für frische Äpfel der häufigsten Sorte Golden Delicious in Polen, der Ukraine und Moldawien stabil und zeigen keine Anzeichen einer Erholung. Am niedrigsten sind die Preise in Polen, das 2022 eine gute Apfelernte hatte. Die Preissituation ist bei allen wichtigen frischen Apfelsorten sehr ähnlich. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...