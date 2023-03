Nachdem das Jahr 2022 in Südafrika als schwierig eingestuft wurde, gehen die Fachleute des Zitrussektors davon aus, dass es in der im April beginnenden Exportsaison 2023 zu einem weiteren Rückgang der Exporte kommen könnte. Während des Citrus Marketing Forum (CFM), das in Form eines virtuellen Treffens mit 215 Delegierten stattfand, wurde eine Schätzung erstellt....

