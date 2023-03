Die erste Ladung der neuseeländischen Kiwi-Saison 2023 hat den Hafen von Tauranga verlassen. An Bord befinden sich rund 2.500 Tonnen (mehr als 600.000 Trays) Zespri SunGold Kiwis für Kunden in Japan. The Southampton Star Foto © Jamie Troughton, Dscribe Media Es wird erwartet, dass die Southampton Star Anfang April Tokio erreicht, bevor sie weiter nach Kobe fährt. Sie ist...

