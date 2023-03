Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat erste Ergebnisse der MEAL-Studie veröffentlicht. MEAL steht dabei für "Mahlzeiten für Expositionsschätzung und Analytik von Lebensmitteln". Mit der MEAL-Studie wurde erstmals in Deutschland großflächig untersucht, wie viel von welchen Stoffen in zubereiteten Lebensmitteln enthalten ist. In den...

Den vollständigen Artikel lesen ...