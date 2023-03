Das Zeitarbeitsunternehmen Amadeus Fire (ISIN: DE0005093108) will den Aktionären für das Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 4,50 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Dienstag berichtet wurde. Im Vorjahr wurden 3,04 Euro ausgeschüttet. Damit würde die Dividende um 48 Prozent steigen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 122,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,66 Prozent. Die Hauptversammlung findet am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...