Herr Florian Schuhbauer, Deutschland, und Herr Klaus Röhrig, Österreich, haben uns gemäß § 43 Abs. 2 WpHG am 12.05.2025 eine Änderung bzw. die Korrektur der Ziele im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 bzw. der Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel mitgeteilt, nachdem ihr Stimmrechtsanteil an der AMADEUS FIRE AG, Frankfurt am Main, Deutschland am 10.04.2025 die Schwelle von 10% bzw. eine höhere Schwelle erreicht bzw. überschritten hat.

Die Investition dient jeweils der Erzielung von Handelsgewinnen und der Umsetzung von strategischen Zielen..

Der Meldepflichtige beabsichtigt, abhängig vom Aktienkurs, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der AMADEUS FIRE AG zu erwerben.

Der Meldepflichtige beabsichtigt eine Vertretung im Aufsichtsrat. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands ist gegenwärtig nicht beabsichtigt.

Der Meldepflichtige befürwortet einen substanziellen Aktienrückkauf durch die Gesellschaft. Darüber hinaus strebt der Meldepflichtige derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der AMADEUS FIRE AG an.

Der Meldepflichtige hat ausschließlich Eigenmittel zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte verwendet.



