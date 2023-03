Der Ökostromanbieter Green Planet Energy wird Mitbetreiber einer netzgekoppelten 9-MW-Batterie. Mit dem Großspeicher will das Unternehmen unter realen Bedingungen erproben, wie mehr Energie aus Wind und Sonne das Portfolio integriert werden kann. Die Hamburger Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy hat einen zwanzigprozentigen Anteil an einem 9-Megawatt-Großspeicher im fränkischen Haßfurt erworben. Damit will sie erproben, wie sie die schwankende Erzeugung von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...