Die Zürcher Laufschuhfirma On Running hat im vergangenen Jahr ihr Wachstumsziel erreicht: Erstmals wurde beim Umsatz die Milliarden-Marke übertroffen.Zürich - Die Zürcher Laufschuhfirma On Running hat im vergangenen Jahr ihr Wachstumsziel erreicht: Erstmals wurde beim Umsatz die Milliarden-Marke übertroffen. Unter dem Strich resultierte im ersten vollen Jahr als börsenkotiertes Unternehmen ein Gewinn. Im Jahr 2022 stieg der Umsatz um fast 70 Prozent auf 1,22 Milliarden Franken, wie On am Dienstag mitteilte. Für den Anstieg verantwortlich waren...

Den vollständigen Artikel lesen ...