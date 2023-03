Der Vorstand des sgv hat entschieden, die Vorwürfe gegen den designierten sgv-Direktor Henrique Schneider von einer unabhängigen, anerkannten Person untersuchen zu lassen und ein externes Gutachten in Auftrag zu geben.Bern - Die Gewerbekammer des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv hat an ihrer Versammlung vom 8. Februar 2023 Henrique Schneider zum neuen Direktor gewählt. Per 1. Juli soll Schneider den altershalber zurücktretenden Direktor Hans-Ulrich Bigler ersetzen. Henrique Schneider arbeitet seit 2010 beim sgv, seit 2015 ist er stv. Direktor. Er verfügt in dieser Funktion über einen überzeugenden...

