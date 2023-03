Am 10. Januar hatten wir auf diesen Börsentipp im RuMaS Express-Service hingewiesen. Der Artikel dazu hatte folgenden Titel: "Deutsche Telekom: Das sind Kaufkurse!" Die Deutsche Telekom ISIN: DE0005557508 hat trotz der "rauen See" der letzten Tage am Dienstag ein neues 22-Jahres-Hoch markiert. Es scheint so, als ob man bei schwerer See die Telekom-Aktie sucht. Zuletzt hatten wir über diese Aktie im Express-Service vom 26. Februar berichtet und unseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...