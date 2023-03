Douwe Zijp wird sein Amt als Hauptgeschäftsführer (CEO) von East-West Seed zum 1. April 2023 niederlegen. Sein Nachfolger als CEO wird Jean-Christophe (JC) Filippi. JC Filippi wird zum 1. April die Nachfolge von Douwe Zijp antreten. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Führungspositionen und in der Geschäftsentwicklung in Asien in den Bereichen Agrarindustrie,...

