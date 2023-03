Nach einem verhaltenen Handelsstart am Mittwoch stieg der EuroStoxx50 um die Mittagszeit um 0,45 Prozent auf 4200,40 Punkte.Paris / London - Am Tag der US-Zinsentscheidung dominiert vorsichtiger Optimismus das Bild an Europas Aktienmärkten. Nach einem verhaltenen Handelsstart am Mittwoch stieg der EuroStoxx 50 um die Mittagszeit um 0,45 Prozent auf 4200,40 Punkte, während der französische Cac 40 um 0,35 Prozent auf 7137,67 Punkte zulegte. Der britische FTSE 100 («Footsie») schaffte hingegen bei 7539,20 Punkten nur ein...

