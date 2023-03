WASHINGTON (dpa-AFX) - Ahead of its Investor Day later on Wednesday, The Hershey Co. (HSY) reaffirmed its earnings, adjusted earnings and net sales growth for the full-year 2023.



For fiscal 2023, the company continues to project earnings to grow 6 to 8 percent and adjusted earnings to grow 11 to 15 percent on net sales growth of 6 to 8 percent.



