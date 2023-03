Wenn die Originalpackungen nicht mehr erhältlich sind, sollen Apotheken ab Donnerstag gewisse Medikamente nur noch in Teilmengen abgeben.Bern - Wenn die Originalpackungen nicht mehr erhältlich sind, sollen Apotheken ab Donnerstag gewisse Medikamente nur noch in Teilmengen abgeben. Das empfiehlt die «Taskforce Engpass Medikamente», wie das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung mitteilte. Wegen der aktuellen Versorgungsstörung seien bei gewissen Medikamenten nicht mehr alle Packungsgrössen lieferbar, schrieb das BWL in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...