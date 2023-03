Durch Mikrofinanzierungen können Anleger die Entwicklung in Moldawien unterstützen und gleichzeitig eine attraktive Rendite erzielen.Durch Mikrofinanzierungen können Anleger die Entwicklung in Moldawien unterstützen und gleichzeitig eine attraktive Rendite erzielen. von Sergiu Turcanu, CEO bei Mikro Kapital Moldawien Moldawien ist ein kleiner osteuropäischer Binnenstaat, der im Süden an Rumänien und im Norden an die Ukraine grenzt. Trotz seiner historischen Schwierigkeiten verfügt die Republik Moldau über eine aufstrebende...

