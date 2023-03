Karlsruhe/Essen - Die Bundesanwaltschaft hat am Montag einen syrischen Staatsangehörigen von Beamten des Bundeskriminalamts in Essen vorläufig festnehmen lassen. Das teilte der Generalbundesanwalt am Mittwoch mit.



Dem Beschuldigten wird in dem Haftbefehl vorgeworfen, Mitglied in der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) zu sein. Er soll sich Ende des Jahres 2013 in Syrien der Organisation angeschlossen und öffentlich den Treueeid auf die Organisation abgelegt haben. Der Beschuldigte habe einer IS-Kampfeinheit angehört, welche gegnerische Kämpfer sowie sonst missliebige Personen entführt und hinrichtet habe, so er Generalbundesanwalt. Der Beschuldigte wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der einen Haftbefehl erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat.

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!