Mainz - Ein im Zuge der Reichsbürger-Razzia im Dezember festgenommene Mainzer ist in der vergangenen Woche wieder aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das bestätigte die Bundesanwaltschaft der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" am Mittwoch.



Der Tenor wird weiterhin der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verdächtigt. Die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft galt jedoch als unverhältnismäßig. Ein Haftgrund lag demnach nicht mehr vor. In der verhafteten "Reichsbürger"-Gruppe war der Sänger offenbar für die Zeit nach einem Staatsstreich als Kultusminister vorgesehen.

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!