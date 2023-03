Der SMI schliesst 0,10 Prozent tiefer bei 10'782,28 Punkten, nachdem er am Nachmittag ein Tageshoch bei 10'847 Punkten erreicht hatte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel eine Spur tiefer beendet. Der Leitindex SMI setzte damit seinen Stabilisierungsversuch im Anschluss an die CS-Rettung vom Sonntag im Bereich von 10'800 Punkten fort. Jeder Tag ohne neue Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor sei positiv, hiess es in Marktkreisen. So werde die Hoffnung genährt, dass das Vertrauen der Kunden und der...

