Der EuroStoxx50, der Leitindex der Euroregion, geht mit einem Plus von 0,34 Prozent auf 4195,70 Punkte aus dem Tag.Paris / London - Unmittelbar vor der US-Zinsentscheidung sind die Anleger an den Börsen Europas am Mittwoch vorsichtig optimistisch geblieben. Nach einem verhaltenen Handelsstart legten die wichtigsten Indizes moderat zu. Am Markt wird inzwischen grossteils erwartet, dass die US-Notenbank Fed nur eine kleine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte vornimmt. Spannender dürfte daher wohl sein...

