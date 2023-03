Der von Sika geplante Verkauf eines Teils von MBCC, dem früheren Bauchemiegeschäft von BASF, an die britische Firma Ineos ist von den dortigen Kartellrechtsbehörden abgelehnt worden.Zug - Der von Sika geplante Verkauf eines Teils von MBCC, dem früheren Bauchemiegeschäft von BASF, an die britische Firma Ineos ist von den dortigen Kartellrechtsbehörden abgelehnt worden. Doch Sika hat bereits einen neuen Käufer für das Geschäft gefunden: die Investmentfirma Cinven. Die britische Wettbewerbsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) sei wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken...

