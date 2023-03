Berlin - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ruft die Bürger zur Anzeige von Falschparkern auf. "Die systematische Duldung von Falschparkern auf Gehwegen ist lebensgefährlich und aus unserer Sicht rechtswidrig", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Donnerstag.



"Autos auf dem Gehweg verdecken die Sicht und zwingen Menschen zum Ausweichen auf die Straße." Illegales Gehwegparken müsse "konsequent" geahndet werden. "Das heißt: Sofortiges Bußgeld und Punkt in Flensburg sowie unverzügliches Abschleppen bei Behinderung", so Resch. "Wenn jetzt immer mehr Menschen Falschparker fotografieren und Behinderungen zur Anzeige bringen, ist das nichts anderes als Notwehr."



Genau dazu fordere man die Menschen auf, "und zwar so lange, bis die Städte ihrer Pflicht, freie Gehwege zu garantieren, endlich nachkommen".

