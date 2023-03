Der Construction Summit Startup-Award würdigt Startups, die innovative Produkte oder Dienstleistungen in der Baubranche anbieten.Wien - smino, Schweizer Marktführer und seit Ende 2022 mit Büros in Deutschland und Österreich, setzt sich an der gut besuchten Messe in Hamburg gegen 42 PropTechs durch. Am Construction Summit, einer etablierten Messe der Baubranche für Digitalisierung und Innovation in Hamburg, holt smino den ersten Preis im Startup-Award. Die Messe ist ein beliebter Treffpunkt für Grossauftraggeber...

Den vollständigen Artikel lesen ...