Brüssel - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, David McAllister (CDU), hat vor dem EU-Gipfel die deutsche Position zum geplanten Aus für Verbrenner-Motoren in der EU kritisiert. Über die deutsche Haltung sei man Brüssel "schon wahlweise erstaunt, verärgert oder empört", sagte McAllister am Donnerstag im RBB-Inforadio.



"Denn ursprünglich hatte die Bundesregierung ja der Einigung schon zugestimmt." Es gebe die Sorge, wenn so etwas Schule mache, was das für die deutsche Verhandlungsposition bedeute. Der CDU-Politiker räumte allerdings auch ein, dass man zu dem Thema sehr unterschiedlicher Meinung sein könne. Er selbst habe dagegen gestimmt.

