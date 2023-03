Der Milchverarbeiter hat im Jahr 2022 erneut einen Verlust eingefahren, nachdem sich das Unternehmen im Vorjahr dank Sondereffekten noch hatte in die schwarzen Zahlen retten können.Hochdorf - Der Milchverarbeiter Hochdorf hat im Jahr 2022 erneut einen Verlust eingefahren, nachdem sich das Unternehmen im Vorjahr dank Sondereffekten noch hatte in die schwarzen Zahlen retten können. Doch der Verlust fällt weniger hoch aus als noch 2020 und 2019. Und für das laufende Jahr will das Unternehmen zumindest auf betrieblicher Stufe wieder einen Gewinn schreiben.

