Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit klar tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Der zaghafte Erholungsversuch in der ersten Wochenhälfte scheint sich damit vorerst in Luft aufzulösen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit klar tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Der zaghafte Erholungsversuch in der ersten Wochenhälfte scheint sich damit vorerst in Luft aufzulösen. Die Äusserungen von Fed-Chef Powell und US-Finanzministerin Janet Yellen am Vorabend im Anschluss an die Zinserhöhung durch die US-Notenbank wurden bereits an der Wall Street per Saldo...

