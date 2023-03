Die Versandapotheke hat im Geschäftsjahr 2022 den operativen Verlust eingedämmt. Damit erreichte sie ihr erklärtes Ziel. Im laufenden Jahr sollen die Verluste weiter sinken.Steckborn - Die Thurgauer Versandapotheke Zur Rose hat jüngst den Verkauf ihres Schweizer Geschäfts an die Migros angekündigt. Damit verschiebt sich der Fokus vollständig auf das elektronische Arztrezept in Deutschland. Dieses soll ab Januar 2024 zum Standard werden und die Umsätze der Gruppe in neue Höhen hieven. Unterstrichen wird der Anspruch nun durch eine geplante Umfirmierung der Zur Rose AG...

Den vollständigen Artikel lesen ...