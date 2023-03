Die Schweizerische Nationalbank hebt den Leitzins trotz Turbulenzen im Bankensektor erneut an. Die Notenbank erhöht den sogenannten SNB-Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf 1,50 Prozent.Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hebt den Leitzins trotz Turbulenzen im Bankensektor erneut an. Die Notenbank erhöht den sogenannten SNB-Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf 1,50 Prozent. Mit dem Schritt wollen die Währungshüter dem nochmals gestiegenen Inflationsdruck entgegen wirken, erklärte die SNB am Donnerstag. Zudem sei es nicht auszuschliessen...

