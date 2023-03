Der Anlass findet am Montag, 22. Mai 2023, von 13.30 bis 18.00 Uhr am SIX Convention Point in Zürich statt.Zürich - Die erste Ausgabe des Swiss Climate Reporting Forums befasst sich mit dem Thema «From Compliance to Competitive Advantage: Leveraging the Ordinance on Climate Disclosures». Die Veranstaltung wird von SIX gesponsert. Pelt8, ein Climate-Tech-Startup mit Sitz in Zürich, das die Nachhaltigkeitsberichterstattung zugänglich macht, indem es Unternehmen hilft...

Den vollständigen Artikel lesen ...